Brighton - Manchester City : les compositions officielles

Match en retard de la 32e journée de Premier League ce soir. Brighton reçoit Manchester City (rencontre à suivre sur FM en direct commenté à 21h00). Un match sans véritable enjeu comptable puisque les Skyblues sont déjà champions. Les Seagulls eux, actuels 6èmes du championnat, sont assurés (sauf catastrophe) de disputer la Ligue Europa l’an prochain. Toutefois, le maître Guardiola affronte son élève De Zerbi, alors forcément du spectacle et des buts sont attendus au Falmer Stadium. Le défi de renverser City est immense pour Brighton tant les Citizens sont insatiables, inarrêtables même depuis plusieurs mois.

Ce soir, on retrouve une équipe de Manchester City extrêmement offensive et quelque peu remaniée par Pep Guardiola. Le manager espagnol décide de donner du temps de jeu à des joueurs comme Foden et Mahrez, tout en titularisant De Bruyne, Bernardo Silva et Haaland. Le jeune Lewis est également aligné d’entrée. Pour De Zerbi, on retrouve plutôt une composition classique. Caicedo sera bien aligné au milieu du terrain, tout comme Mitoma et Enciso pour accompagner Welbeck, préféré à Ferguson sur le front de l’attaque.

Les compositions d'équipe :

Brighton : Steele – Gilmour, Van Hecke, Colwill, Estupinan – Caicedo, Gross – Enciso, Buonanotte, Mitoma – Welbeck

Manchester City : Ortega - Walker, Stones, Lewis - Rodri, Gundogan - Mahrez, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden - Haaland