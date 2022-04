Barça-Séville : Monchi encense Pedri

Après la défaite de son équipe face au FC Barcelone dimanche soir (1-0), le directeur sportif du FC Séville Monchi n’a pas tari d’éloges concernant l’unique buteur de la rencontre, le milieu barcelonais Pedri. Le dirigeant sévillan estime que l’Espagnol de 19 ans sera un très grand joueur.

« Je ne sais pas si le but était un but d’anthologie, mais c'était un beau but inscrit par un joueur qui entrera dans l'histoire », a déclaré Monchi après la rencontre. Grâce à la quatrième réalisation de Pedri en 19 matches avec les Blaugranas cette saison, le FC Barcelone a pu piquer la deuxième place de Liga au FC Séville.