Liga : l’Atlético de Madrid passe leader grâce à son héros Julián Álvarez

Julián Álvarez a trouvé son rythme de croisière. Après un but face au Real Madrid (1-1), un doublé face à Valence (3-0), puis un but et une passe décisive cette semaine contre le Barça (4-4), l’Argentin a remis l’ouvrage sur le métier. Ce samedi soir, c’est lui qui a permis à l’Atlético de prendre la tête du classement de la Liga en marquant l’unique but du match face à Bilbao (1-0), seulement 7 minutes après son entrée en jeu.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Atlético 56 26 +27 16 8 2 43 16 4 Bilbao 48 26 +21 13 9 4 44 23

Il avait trouvé la solution sur un amour de ballon de Marcos Llorente dans la profondeur, avant d’ajuster parfaitement Unai Simon (66e, 1-0). Grâce à ce succès, l’Atlético de Madrid passe leader de Liga, avec deux points d’avance sur le Barça et le Real Madrid. Bilbao, qui n’avait plus perdu depuis 16 matchs en championnat, est 4e, six points derrière.