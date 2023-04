Inter, PSG : l’avis tranché de Marco Materazzi sur Milan Skriniar

Marco Materazzi a été un joueur de l’Inter pendant 10 ans entre 2001 et 2011 avant de mettre en pause sa carrière de footballeur professionnel. Le club milanais a donc une place toute particulière dans la vie du Champion du monde 2006 avec la Squadra Azzurra, comme il l’a démontré lors d’une interview accordée à nos confrères de Canal +. L’ancien Interiste est en effet revenu sur le cas Milan Skriniar. «C’est un défenseur très fort. Pas le meilleur mais quand il s’applique, il devient fort dans un contexte collectif. Il ne faut pas oublier que quand Skriniar est arrivé, il a joué très bien, il a travaillé puis il a fait changer d’avis Conte parce que la première année avec Conte il ne jouait pas, il aurait pu partir», a notamment confié Marco Materazzi.

Le vainqueur de la Ligue des Champions en 2010 avec l’Inter a ensuite tenu à rappeler qu’il aurait préféré voir Milan Skriniar rester en Italie, avec le club milanais, en prenant comme un exemple un certain Lionel Messi. «Il s’est beaucoup amélioré, il est devenu fondamental et capitaine de l’Inter. Moi, personnellement, à sa place, je serais resté à l’Inter. Je lui ai dit publiquement : 'rappelle toi comment t’aimes les supporters de l’Inter, je ne sais pas si tu seras aimé comme ça à Paris. Je te le souhaite’. Mais il suffit de voir ce qui se passe avec (Lionel) Messi et c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire», a lancé Marco Materazzi. Le message est passé.

