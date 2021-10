Liverpool : Alex Oxlade-Chamberlain de retour à Arsenal ?

Parti à Liverpool pour plus de 40 millions d'euros en provenance d'Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain pourrait bientôt faire son retour chez les Gunners à en croire le Sun. En manque de temps de jeu chez les Reds depuis le début de la saison passée, avec seulement 4 titularisations en 22 rencontres, le milieu de terrain anglais avait été absent en raison d'une blessure au genou, qui lui a fait perdre sa place dans les choix de Jürgen Klopp. En effet, l'international des Three Lions (35 sélections, 7 buts) serait frustré de ne pas faire partie de la rotation de l'entraîneur allemand, dans un entrejeu liverpuldien très fourni (Henderson, Keïta, Milner, Thiago, Jones...).

Pour le faire revenir à l'Emirates, Arsenal serait prêt à négocier un prêt de six mois assorti d'une option d'achat. Mikel Arteta, qui a connu le joueur de 28 ans entre 2011 et 2016, verrait en lui un joueur d'expérience pour côtoyer les jeunes pépites de son effectif, comme Bukayo Saka ou encore Emile Smith Rowe, et également pallier les futurs départs de Thomas Partey (Ghana) et Mohamed Elneny (Égypte) au Cameroun pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février 2022.