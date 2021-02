Tottenham : Tanguy Ndombélé parle de sa relation avec José Mourinho

Plus épanoui avec Tottenham, Tanguy Ndombéle semble enfin revivre après une période très compliquée la saison dernière. Après avoir connu de nombreuses fois le banc avec José Mourinho, l’ancien Lyonnais commence à franchir un cap. C'est ce qu’attendait depuis quelque temps son entraîneur.

Dans un entretien accordé à The Guardian, Tanguy Ndombélé est revenu sur sa relation avec José Mourinho. Une relation compliquée au départ, mais qui semble être beaucoup plus saine et bénéfique pour le joueur désormais. « Si vous connaissez Mourinho, alors vous comprenez comment il fonctionne. Je n'appellerais pas ça une confrontation. Il a juste une certaine façon d'envoyer ses messages et tout dépend de la façon dont vous recevez ces messages. (…) Avec le temps, nous avons appris à nous connaître et maintenant, nous avons une bonne relation » a-t-il expliqué.