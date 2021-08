ESTAC-PSG : les notes du match

Sans briller, le PSG a fait le boulot pour son entrée en lice dans cette Ligue 1 2021-22. De retour en Championnat avec Mbappé, aligné à la pointe de l'attaque avec Icardi, et ses nouvelles recrues Wijnaldum et Hakimi, Mauricio Pochettino et ses hommes se déplaçaient au Stade de l'Aube pour défier le promu Troyes. Toujours privé de Neymar, Verratti et de Di Maria, les Parisiens ont tout de même réussi à rapidement prendre le dessus dans ce début de rencontre. Mais les Troyens, libérés et sans complexe avec le soutien de leur public, n'ont pas souhaité rester bloqués dans leur camp et ont exploité les mauvais alignements des Parisiens en contre-attaque.

Après une première alerte de Touzghar (8e), le PSG s'est fait punir d'entrée sur le corner suivant l'action. Oublié par la défense, El-Hajjam devançait Kehrer et trompait Navas d'une tête puissante pour permettre au Stade de l'Aube d'exulter (1-0, 9e). Après quelques minutes d'hésitation suivant l'ouverture du score, Paris s'est ressaisi par l'intermédiaire de l'homme en forme de ce début de saison francilien : Hakimi. Bien servi par Herrera, le Marocain devance Koné et envoie une belle volée depuis la droite de la surface qui est venu se loger sous la transversale de Gallon (1-1, 19e). Quelques instants plus tard, Herrera, encore lui, trouve Mbappé sur la droite et trouve Icardi dans l'axe. L'Argentin contrôle et conclut de l'extérieur du pied (2-1, 21e). En trois minutes, Paris passait devant.

Et après un premier acte intéressant, la seconde période était moins rythmée. Malgré les bonnes intentions de l'ESTAC, à l'image de Baldé et Tardieu (79e, 90e), le PSG a géré cette deuxième mi-temps sans parvenir à se mettre à l'abri. Déjà leader de Ligue 1 ce samedi, Paris aura rendez-vous avec Strasbourg pour sa première au Parc des Princes, le 14 août prochain. De son côté, Troyes ira à Clermont pour tenter de se relancer après ce premier match prometteur.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Herrera (7) : le milieu espagnol a profité des multiples absences pour s'offrir une titularisation ce soir. L'ancien Mancunien se procure une belle occasion après un relais avec Icardi mais sa frappe n'est pas cadrée (14e). Passeur décisif sur l'égalisation d'Hakimi (1-1, 19e). Sa superbe ouverture dans le dos de la défense pour Mbappé amène le deuxième but parisien (1-2, 21e). Le principal protagoniste a souvent été à l'origine des mouvements offensifs parisiens dans le premier acte. Un peu moins en vue dans le second acte où il a éprouvé des difficultés sur le plan physique. Une prestation intéressante ce soir.

ESTAC

Gallon (5) : sortie approximative devant Mbappé (23e), mais heureusement pour son équipe, Giraudon avait bien suivi pour dévier la frappe de l’attaquant du PSG en corner. Difficile pour lui d’intervenir sur les buts du PSG. Il est d’abord fusillé à bout portant par Hakimi (19e), puis anticipe du mauvais côté l’extérieur du pied d’Icardi (21e). Mis à part ces deux actions, il a n’a pas réellement eu à s’employer, les Parisiens n’ayant cadré que trois frappes sur l’ensemble du match.

El-Hajjam (5,5) : il a profité du marquage approximatif de la défense parisienne pour donner l’avantage aux Troyens de la tête, sur un corner de Chambost (9e). Tout comme ses deux compères de la défense centrale, il a essayé, quand il le pouvait, de relancer proprement. Chose qu’il a globalement réussi à faire, avec environ 90 % de passes réussies à la fin du match. Remplacé par Banhie-Zoukrou (86e) .

Giraudon (6,5) : rôle très important dans la relance de Troyes, puisque c’est lui qui était au départ de toutes les actions. Les hommes de Laurent Battles ont constamment essayé de repartir proprement de derrière en passant par lui. Il a empêché les Parisiens de faire le break en déviant la frappe de Mbappé en corner (23e). Il était encore une fois présent sur sa ligne pour récupérer le ballon sur une tête d’Icardi (53e).

Azamoum (4) : vigilant défensivement, il a été l’auteur de quelques bonnes interventions, notamment devant Mbappé (16e). En revanche, il laisse filer ce dernier dans son dos quelques minutes plus tard, ce qui amène au deuxième but parisien. Contrairement à El Hajjam et Giraudon, il a été plus en difficulté dans la relance, avec seulement 62 % de passes réussies.

Kaboré (5,5) : un petit peu timide offensivement en début de match, il a peu à peu pris confiance et s’est illustré par quelques bons débordements, prenant souvent le dessus sur Diallo. Une de ses montées a amené la belle frappe de Ripart (35e), mais Navas était sur la trajectoire. Ses débordements se sont malheureusement la plupart de temps terminés par des centres trop peu précis. Il a souvent poussé ses adversaires à la faute par ses accélérations. Les dernières offensives de l’ESTAC sont venues de lui, mais avec encore une fois de l’imprécision dans la dernière passe.

Kouamé (4,5) : il a semblé plus discret que Tardieu, son binôme au milieu de terrain, même si, à la mi-temps, il avait touché plus de ballons que ce dernier (37 contre 34). Il était souvent à l’origine de la première relance de l’ESTAC. Son erreur technique (60e) aurait pu coûter cher à son équipe mais le bon repli de ses partenaire leur ont permis de contrer la tentative de centre de Mbappé.

Tardieu (6,5) : il a bien orienté bien le jeu de Troyes par des transversales précises. Il s’est également rendu disponible et a donné des solutions à ses défenseurs pour leur permettre de relancer proprement. Il a été l’auteur de quelques bons centres dans la surface adverse, notamment celui en direction de Baldé (66e), qui aurait pu amener un magnifique but de ce dernier. Ses coups de pied arrêtés en fin de match (87e, 89e, 91e) ont amené du danger dans le camp adverse, sur lesquels l’ESTAC aurait pu égaliser. Sa frappe lointaine en fin de match aurait pu surprendre Navas, mais le gardien, impérial ce soir, était encore une fois présent par sortir le ballon en corner (91e).

Chambost (4) : c’est lui qui est passeur décisif sur l’ouverture du score de Troyes, à la suite d’un corner qu’il a déposé sur la tête d’El Hajjam (9e). Malheureusement pour son équipe, Kimpembe était sur la trajectoire de sa frappe (49e) alors qu’il s’était retrouvé seul dans la surface. Comme Ripart, il a été très rigoureux dans le replacement défensif. Remplacé par Baldé (63e) , qui s’est illustré dès son entrée par une tentative de reprise en “coup du scorpion” (66e).

Koné (5) : bon centre dans la surface mais Touzghar était trop court pour le reprendre (6e). Positionné dans le couloir gauche de la défense à cinq Troyennes, il avait la dure tâche de gérer les montées d’Hakimi sur son côté. Sur l’égalisation du PSG, c’est lui qui laisse filer l’international marocain dans son dos, avant de rater son intervention, qui a permis à ce dernier de marquer (19e).

Touzghar (3) : gros pressing pour gêner la relance de Kimpembe mais il n’ajuste pas son centre que Kehrer repousse en corner (8e), qui mènera à l’ouverture du score troyenne. Il était très proche de reprendre la frappe de Ripart repoussée par Navas (27e). Ses partenaires ont eu du mal à le trouver, il n’a touché que 20 ballons, et n’a tenté aucune frappe. Remplacé par Kukharevych (80e) .

Ripart (5,5) : il aurait pu égaliser pour son équipe, mais Navas s’est bien couché sur sa frappe (27e). Même chose quelques minutes plus tard à la suite d’une superbe frappe en demi-volée, encore une fois arrêtée par le gardien parisien (35e). Il a fait beaucoup d’efforts, surtout défensivement où il venait se placer très bas afin de bloquer la progression des joueurs du PSG. Il s’est bien jeté devant Hakimi (32e) pour empêcher le Marocain de reprendre un centre en retrait de Mbappé. En toute fin de match, il a bien cru pouvoir égaliser pour sa nouvelle équipe, mais sa tête était encore une fois arrêtée par Navas.

PSG