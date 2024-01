Un cador espagnol en passe de piquer Elyaz Zidane au Real Madrid

Le Real Madrid et la famille Zidane, c’est une belle histoire d’amour… ou pas. Si le père Zinedine est devenu l’un des meilleurs joueurs de sa génération sous le maillot de la Casa Blanca, ses fils ont eu plus de mal à s’imposer au sein du club de la capitale madrilène, en témoigne le parcours sinueux d’Enzo après son passage par la Fabrica ou encore l’espoir déchu Luca, défendant aujourd’hui les buts d’Eibar en deuxième division espagnole. Il reste désormais Théo et Elyaz, qui évoluent dans les équipes de jeunes merengues.

Mais le dernier cité pourrait bien également quitter Madrid, et ce, dès cet hiver… Pourtant, Elyaz Zidane est lui aussi considéré comme un véritable espoir de la Castilla. Mais comme annoncé il y a plus d’une semaine par la presse ibérique, le défenseur polyvalent de 18 ans aurait décidé de quitter la Maison Blanche en raison du manque de temps de jeu avec les Juvenil A (U19) dirigée par un ancien de l’équipe première, Alvaro Arbeloa. Une tendance qui se confirme à en croire les dernières indiscrétions de Relevo.

D’un Real à l’autre

En effet, le média espagnol explique que le latéral gauche longiligne (1m94) serait proche de rejoindre le Real Betis, et ce, dès cet hiver. Le club verdiblanco viendrait satisfaire les envies de l’international U19 tricolore (6 sélections), qui était donc ouvert à un transfert depuis plusieurs jours en raison du peu d’opportunités qui se présentent à lui dans la capitale du Royaume. Comme l’ajoute Relevo, sa potentielle arrivée à Séville n’est pas anodine puisqu’il est suivi là-bas par Óscar Carazo, ancien recruteur du Real Madrid jusqu’en 2019.

Le Betis, quant à lui, verrait cette signature comme une véritable bénédicition : en effet, en plus d’être un arrière gauche de formation, Zidane, de par son gabarit, peut également évoluer en défense centrale. Il pallierait alors le départ du Marocain Chadi Riad en Côte d’Ivoire à la Coupe d’Afrique des Nations et la longue absence du Catalan Marc Bartra, opéré au tendon d’Achille en octobre dernier. Du temps de jeu pour Elyaz Zidane, un défenseur central supplémentaire pour Manuel Pellegrini : on se dirigerait bien vers un deal gagnant-gagnant…