CAN 2025 : les Marocains sont allés voir Claude Le Roy

Il en est le premier surpris, mais Claude Le Roy a bien été l’un des éléments-clés de la fin du match entre le Maroc et le Sénégal. Alors que les Lions de la Teranga étaient rentrés précipitamment au vestiaire pour protester contre le penalty accordé aux Lions de l’Atlas, l’ancien sélectionneur du Togo, du Congo, du Ghana, du Sénégal et du Cameroun a convaincu Sadio Mané de rappeler ses coéquipiers. L’entraîneur de 77 ans a également confirmé que les Marocains sont, eux aussi, venus lui parler.

«Walid (Regragui), que je connais très bien et qui est un superbe sélectionneur, est venu me demander : 'tu leur as dit quoi ?' J’ai répondu : 'eh bien qu’il fallait qu’ils reprennent le match'. Ensuite, quand les Sénégalais sont revenus sur le terrain, des Marocains m’ont dit 'bravo Claude !' Ils étaient très contents que l’on reprenne la partie. À ce moment du match, on se dit que le Maroc va mettre son pénalty et gagner la finale, on n’imagine pas que Brahim Diaz fasse ce geste insensé (sa panenka ratée). Après, un membre du staff marocain m’a dit, au second degré : 'finalement, tu nous as fait perdre’», a-t-il confié au Parisien.