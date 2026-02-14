Le Bayern veut s’inscrire dans la durée avec Michael Olise

Brillant depuis son arrivée en Bavière, Michael Olise continue d’impressionner avec le Bayern : 13 buts et 21 passes décisives cette saison. Le directeur sportif Christoph Freund n’a pas caché sa satisfaction, saluant la progression fulgurante de l’international français, devenu l’un des joueurs les plus décisifs d’Europe. Arrivé à l’été 2024, l’ancien de Crystal Palace affiche déjà des statistiques impressionnantes, avec plus de 80 contributions directes en moins de 90 matchs, confirmant son statut de pièce maîtresse dans l’animation offensive bavaroise, aux côtés du redoutable Harry Kane.

Interrogé sur l’avenir du joueur de 24 ans, le dirigeant s’est montré serein, rappelant que le club dispose d’un contrat longue durée courant jusqu’en 2029. Très satisfait de son rendement et de son intégration, le Bayern ne ressent aucune urgence sur ce dossier et envisage même de construire sur la durée avec lui. En interne, la volonté est claire : s’appuyer longtemps sur un joueur devenu incontournable. « Du point de vue du Bayern, on peut bien sûr imaginer qu’il restera ici très, très longtemps », a déclaré Freund selon Sky Sports.