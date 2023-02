PSG : la folle rumeur Steven Gerrard

La suite après cette publicité

Après de bons débuts dans la capitale, Christophe Galtier connaît des difficultés depuis plusieurs semaines. Le PSG enchaîne les mauvais résultats et n’impressionne plus. Menacé, l’ancien coach du LOSC sait qu’il va jouer gros durant les prochains jours en L1, où son équipe va affronter l’OM dimanche, comme en Ligue des Champions, où il faudra battre le Bayern Munich. De son côté, la direction parisienne lui chercherait déjà un remplaçant. Selon nos informations, Nasser Al-Khelaïfi a tâté le terrain auprès de Thomas Tuchel, qui est libre et connaît parfaitement le club. De son côté, l’Émir rêve toujours de Zinedine Zidane, qui ne viendra pas si Luis Campos est en place. Mais le Portugais est sur la sellette.

Pourtant, il avait déjà commencé à plancher sur la saison prochaine et a même discuté avec José Mourinho en cas de départ de Galtier. Un casting prestigieux est donc déjà ouvert en coulisses à Paris. Et ce mercredi, un nouveau nom est sorti du chapeau. Selon The Sun et le Scottish Daily Express, la piste menant à Steven Gerrard a été évoquée par les patrons franciliens. L’ancien de Liverpool est perçu comme "une personnalité majeure qui pourrait aider le club à s’améliorer la saison prochaine". Une information difficile à croire puisque l’Anglais a connu des difficultés à Aston Villa après un passage correct chez les Rangers et qu’il n’a pas l’expérience que recherche Paris.

À lire

PSG : Luis Campos a pris contact avec José Mourinho !