OM : pourquoi le Bayern a craqué sur Bouna Sarr

Alors que se profilait la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium dimanche dernier, nous vous révélions en exclusivité qu'il existait un accord entre le Bayern Munich et l'Olympique de Marseille concernant le latéral droit Bouna Sarr. Une information surprenante, sortie de nulle part, mais néanmoins vraie puisque le transfert a bel et bien eu lieu lors du dernier jour du mercato.

« On a joué contre eux en amical en présaison. Et ça s’était plutôt bien passé pour moi, j’avais réussi à montrer des choses intéressantes. Leur coach (Hansi Flick) avait apprécié ma performance, et par la suite il a dit qu’il me voulait. Et après, leur directeur sportif a contacté mon agent qui s’est occupé de tout », expliquait d'ailleurs le latéral droit très récemment.

« On va l'apprécier »

Dans son édition du jour, Kicker donne la parole justement au grand patron du sportif, Hasan Salihamidzic, qui a expliqué pourquoi le club bavarois avait misé 10 M€ sur lui tout en laissant partir Michaël Cuisance. « Nous le connaissons depuis longtemps. C'est un excellent footballeur, qui a un caractère stable, qui est rapide, agressif, agile. Il animera nos matches », a-t-il commencé par expliquer.

Toutefois, c'est assez rare pour le FCB de recruter un joueur pas (encore ?) international et de 28 ans. « Il nous aidera beaucoup. Il est maintenant professionnel au FC Bayern, donc c'est un joueur du Bayern. On va l'apprécier », a-t-il enfin précisé. À l'ancien Marseillais maintenant de se faire un nom en Bundesliga où de nombreux anciens Français sont devenus des légendes.