Le Bayern et l'OM ont trouvé un accord pour Bouna Sarr !

Décidemment, le Bayern Munich s'est bien activé sur le mercato ces dernières heures. Les Bavarois vont vraisemblablement s'offrir Marc Roca, le milieu de terrain de l'Espanyol, contre un chèque de 15 millions d'euros. Ce n'est pas tout, puisqu'ils veulent aussi enrôler Callum Hudson-Odoi, l'ailier anglais de Chelsea. Les Blues ont déjà refusé une proposition XXL des Munichois ces dernières heures.

Et visiblement, la direction du champion d'Europe en titre souhaite enrôler un troisième joueur d'ici lundi soir. Ce joueur, c'est Bouna Sarr. La presse allemande évoque ce dimanche un intérêt prononcé des Bavarois pour le latéral marseillais. Selon nos informations, un accord a même été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du joueur guinéen de 28 ans.

Sarr doit encore se mettre d'accord avec le Bayern

Le joueur n'a cependant pas encore paraphé d'accord avec l'écurie allemande et quelques détails sont encore à finaliser. Nous sommes aussi en mesure d'affirmer que Michaël Cuisance pourrait être inclus dans l'opération. « Je fais attention à ma carrière, et je vais me répéter, j'ai envie de connaître la Ligue des Champions avec Marseille. Maintenant, il y a certaines choses que je ne contrôle pas et Marseille prendra des décisions selon les opportunités qu'ils auront, et que j'aurai aussi », expliquait le principal concerné en avril dernier.

Une potentielle perte qui risquerait de faire mal à l'Olympique de Marseille et à André Villas-Boas, qui devraient rapidement lui trouver un remplaçant de garanties dans un timing assez réduit. Indispensable dans la formation du tacticien lusitanien, il était déjà convoité par divers clubs de prestige du Vieux Continent, comme Séville et l'Atlético de Madrid. Du côté de l'Allianz Arena, Sarr devra se batailler avec Joshua Kimmich, amené à évoluer aussi au milieu de terrain, mais aussi avec Benjamin Pavard.