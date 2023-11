Le Real Madrid blinde Federico Valverde

La Casa Blanca poursuit son opération blindage. Après avoir prolongé les contrats d’Eduardo Camavinga, de Vinicius Junior et de Rodrygo, le club merengue vient d’annoncer celle du milieu de terrain uruguayen Federico Valverde (25 ans).

« Le Real Madrid C. F. et Fede Valverde ont convenu d’une prolongation de contrat pour le joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2029. Valverde a rejoint le Real Madrid en juillet 2016, à l’âge de 18 ans. En six saisons sous le maillot de l’équipe première, il est déjà l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il a disputé 220 matchs, au cours desquels il a marqué 19 buts et remporté 9 titres : 1 Ligue des champions, 2 Coupes du monde des clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 2 Ligues, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne. Valverde a été MVP de la finale de la Supercoupe d’Espagne 2020 et Ballon d’argent de la Coupe du monde des clubs 2023 », indique le communiqué.