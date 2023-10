Argentine : Lionel Messi s’est fait cracher dessus

Cette nuit, l’Argentine s’est imposée 1 but à 0 face au Paraguay. Remplaçant au coup d’envoi, Lionel Messi a participé au succès des siens, mais il est au coeur d’une polémique. Des images montrent le Paraguayen Sanabria, un ancien du FC Barcelone, cracher sur la Pulga, alors que le champion du monde est de dos. « Dans le vestiaire, on m’a dit qu’on m’avait craché dessus, mais la vérité c’est que je ne sais même pas qui est ce gars. Je n’ai rien vu, mais je ne veux pas donner de l’importance à ce truc sinon ça leu rendra célèbre, donc il vaut mieux en rester là », a déclaré le champion du monde à l’issue du match.

La suite après cette publicité

Forcément attendu par les journalistes argentins, Sanabria ne s’est pas défilé. Il a même démenti avoir commis cet acte sur le numéro 10 albiceleste. « Oui, j’ai vu les images et on dirait que je lui crache dessus, mais non. Il est loin en plus. Ce qu’il se passe c’est qu’à l’image, on ne voit que la vue de derrière et on dirait que je lui crache dessus. Mais c’est faux. Je démens totalement. » Affaire close ?