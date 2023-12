Marcos Llorente au coeur d’une ridicule polémique avec Sergio Ramos

Il en faut parfois peu pour que la toile s’affole. Alors que l’Atlético de Madrid est parvenu à décrocher un succès étriqué face au Séville FC ce samedi (1-0), l’international espagnol Marcos Llorente a vu son nom mêlé à une polémique pour le moins tirée par les cheveux. Sur ses réseaux sociaux, l’unique buteur de la rencontre a en effet publié une photo de sa célébration, mettant en scène Sergio Ramos et le portier Marko Dmitrović, impuissants et atterrés. Un post qui a suscité la révolte de nombreux supporters du Real Madrid, lesquels ont estimé en prendre pour leur grade. Sous son dernier post Instagram, Llorente a ainsi vu le nombre de commentaires exploser, suscitant plus de 1 800 réactions, allant jusqu’aux insultes parfois.

L’ancien joueur du Real Madrid a ainsi été contraint de réagir en indiquant qu’il n’avait absolument aucune intention de se moquer de son ancien coéquipier Sergio Ramos, ni de son ancien club, le Real Madrid : «Le mieux est de s’en tenir aux faits. Une photo du but, le seul qu’il y a eu, et un message de Joyeux Noël le soir de Noël. Honnêtement, il n’y a plus de conversation possible. Je ne me suis jamais moqué d’un collègue. Heureux de la victoire et de la déconnexion pendant quelques jours. C’est dommage de devoir clarifier cela, mais c’est ainsi que va le monde. Encore une fois, joyeuses fêtes à tous», a-t-il écrit.