OM : Mason Greenwood envoyé au Real Madrid

Combien de temps l’OM pourra-t-il conserver Mason Greenwood ? Il faudra attendre de voir si des propositions intéressantes arrivent sur la table de la direction phocéenne cet été. Mais Defensa Central, qui s’est basé sur l’IA Perplexity, a déjà trouvé un point de chute pour l’attaquant anglais : le Real Madrid.

L’IA en question a ainsi fait le mercato idéal des Merengues l’été prochain, conseillant aux Madrilènes de recruter la vedette de l’OM pour 80 millions d’euros. En plus de l’ancien Red Devil, cette technologie affirme que Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) pour 70 millions d’euros et Enzo Fernandez (Chelsea) pour 100 millions d’euros complèteraient le mercato parfait du Real Madrid.