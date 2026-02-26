Inter : la fête est finie pour Marcus Thuram

Le 31 mai dernier, l’Inter était finaliste de la Ligue des Champions. Après un parcours réussi, marqué notamment par l’élimination du FC Barcelone en demi-finale, l’écurie italienne avait trébuché sur la dernière marche. Et quelle marche ! Les hommes de Simone Inzaghi avaient été impuissants face aux troupes de Luis Enrique, très impressionnantes. Battus 5 à 0, les Italiens comptaient prendre leur revanche cette saison dans la plus belle des compétitions européennes. Mais ils devront patienter puisqu’ils ont été éliminés dès les barrages par la surprenante équipe de Bodø/Glimt. Après la rencontre, les joueurs de Cristian Chivu ont pris cher. Marcus Thuram n’a pas été épargné.

Titulaire, le Français a été crédité d’un 4,5 de la part de La Gazzetta dello Sport. «Il rate un but facile qui est "pardonné" en raison d’un hors-jeu. Le reste est une collection de péchés mélangés à des disparitions», a commenté le média au papier rose. De son côté, le Corriere dello Sport lui a donné un 5. Sur les réseaux sociaux, les tifosi milanais ont été encore plus durs avec l’attaquant tricolore, très attendu en l’absence de Lautaro Martinez. Critiqué de toutes parts, le fils aîné de Lilian Thuram ne vit pas sa meilleure période en Lombardie. Auteur de 32 matches toutes compétitions confondues cette saison, dont 24 en tant que titulaire, il a marqué 12 buts et délivré 5 assists. Ce qui est globalement correct.

Un cas qui pose question

Mais en 2026, il n’a marqué "que" 3 buts en 14 apparitions (il est aussi resté sur le banc une fois sans entrer en jeu). On lui reproche aussi de ne pas avoir été assez décisif en C1. En effet, il a marqué seulement 2 buts dans cette compétition cette saison. C’était le 17 septembre dernier face à l’Ajax Amsterdam. Depuis, plus rien pour Thuram, muet depuis maintenant 8 rencontres en Champions League. Ce jeudi, les principaux médias italiens font un point sur son cas, notamment sur son avenir. Ainsi, La Gazzetta dello Sport révèle que l’Inter, qui prépare une révolution estivale, ne cache pas une certaine «déception» concernant Thuram. Ce dernier est «passé un peu inaperçu ces dernières semaines» à Milan, où Chivu semble compter sur Pio Esposito, Bonny et l’intouchable Lautaro Martinez.

La GdS ajoute qu’il est «susceptible de partir puisque son club envisage désormais un départ». De leur côté, la Repubblica et Tuttosport confirment qu’il pourrait bien être sacrifié. Un montant compris entre 50 et 60 M€ est avancé par Tuttosport. Enfin, le Corriere dello Sport rappelle que l’Inter aura 65 M€ de moins dans ses caisses après sa sortie en C1 et pourrait couper quelques têtes. Concernant Marcus Thuram, qui n’est pas encore assuré d’aller au Mondial 2026, il est indiqué que son cas pose clairement question. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Français, dont le nom a été associé récemment à la Premier League, arrive à un tournant de son aventure en Italie. Il a encore le temps de montrer que l’Inter peut toujours compter sur lui, avant que la fête ne se termine totalement.