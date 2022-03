AS Monaco : les révélations d'Aurélien Tchouameni sur son avenir

La suite après cette publicité

Dix-huit millions d'euros. Acheté aux Girondins de Bordeaux par l'AS Monaco en janvier 2020, le milieu défensif génération 2000 est sans doute l'acquisition la plus intelligente du club de la Principauté depuis la fuite de ses talents champions de France en 2017. Auteur de 87 matches sous les couleurs de l'AS Monaco, Aurélien Tchouameni réalise, à seulement 22 ans, sa deuxième saison pleine sur le Rocher. Appelé par Didier Deschamps pour la première fois en septembre 2021, le natif de Rouen est depuis indéboulonnable. Et comme nous vous le révélions il y a quelques jours : il fait tourner les têtes des plus grosses écuries du Vieux Continent. De quoi voir plus haut ?

En conférence de presse, à Clairefontaine, ce dimanche, le buteur décisif du France-Côte d'Ivoire disputé vendredi à Marseille a été invité à évoquer son avenir. Aurélien Tchouameni doit-il s'expatrier dans un top club étranger pour espérer s'inscrire dans la durée en équipe de France ? Le principal intéressé réfute cette idée. «C’est une discussion que je devrais peut-être avoir avec le sélectionneur. Il ne faut pas forcément jouer au Real Madrid ou à Manchester City pour être en sélection. On le voit avec d’autres joueurs qui sont dans de très bons clubs, comme l’AS Monaco. Wissam (Ben Yedder) est à Monaco, il est appelé régulièrement en équipe de France».

Le Real Madrid est prévenu, Monaco peut souffler, Paris peut tenter

Courtisan déclaré, le Real Madrid sait donc à quoi s'en tenir. D'autant que le partenaire particulier de Paul Pogba n'a pas l'intention de tourner le dos à son club actuel : l'AS Monaco. Où il est sous contrat jusqu'en juin 2024. «Je ne pense pas que l’AS Monaco soit un frein pour moi, pour continuer à jouer dans cette sélection. Aujourd’hui, j’ai eu la chance d’avoir quelques sélections et je suis très bien à l’AS Monaco. Ce n’est pas une question que je me suis posée pour le moment,» a-t-il poursuivi, affichant clairement sa fidélité au club princier. Avant d'évoquer, sans détours, un autre club intéressé par ses services : le Paris Saint-Germain.

Une formation parisienne qui, comme Chelsea ou Liverpool, également intéressés, n'aurait aucun mal à débourser les quelques 50 millions d'euros réclamés par les Monégasques. Le joueur, de son côté, semble apprécier le PSG. « C’est un top club, avec de très grands joueurs. Ils ont fait pas mal d’investissements depuis le début de l’ère qatari, ils ont des objectifs. Malheureusement, ils n’ont pas encore remporté la Ligue des champions mais ils ont pleins de titres, de grands joueurs. Ils ont envie d’aller chercher plus loin, mais ils ont déjà une grande équipe, » a-t-il déclaré, conquis, devant le par-terre de journalistes présents dans les Yvelines. Fidèle à son club actuel mais élogieux envers le projet parisien, pas obnubilé par une aventure à l'étranger, Aurélien Tchouameni observe calmement l'agitation qui l'entoure.