Juventus : Giorgio Chiellini met un terme à la piste Mauro Icardi

Alors que Dušan Vlahović est encore sur la touche et que son contrat arrivera à son terme en juin prochain, la Juventus tente tant bien que mal de se renforcer. Pour cela, le club turinois a multiplié les pistes durant ce mercato d’hiver. Les noms de Youssef En-Nesyri et, plus récemment, de Mauro Icardi ont été cités comme potentielles cibles de la Vieille Dame. Celui de l’ancien joueur de l’Inter Milan est revenu avec insistance sur ces dernières heures. Pourtant, d’après Giorgio Chiellini, il n’en est rien.

La suite après cette publicité

« Dušan reviendra bientôt, car il a subi une blessure importante. Nous avons toujours cherché à trouver un attaquant qui ait ses caractéristiques, en fonction de la situation financière du club. (Mauro) Icardi a été une suggestion, mais il n’y a rien de plus et je pense pouvoir exclure cette possibilité, a indiqué le responsable relations internationales du côté du club turinois, à DAZN Italia avant Parme-Juventus en Serie A ce dimanche. Nous attendons de voir pour les autres noms qui ont été cités. Si nous y parvenons, tant mieux, sinon nous savons que nous avons d’autres joueurs à notre disposition et que Dusan sera de retour dans un mois et demi. Nous attendons. Nous avons évalué (Jean-Philippe) Mateta, mais nous avons décidé de ne pas donner suite en raison du coût, avec tout le respect que nous devons à un joueur important. Kolo Muani, quant à lui, est un joueur de Tottenham, c’est la vérité. »