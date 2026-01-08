La Juventus se sépare définitivement d’Igor Tudor

Entraîneur de la Juventus entre mars 2025 et octobre 2025, Igor Tudor n’a pas laissé une trace indélébile sur le banc bianconero. Pourtant, le Croate était toujours sous contrat quand il a été remplacé par Luciano Spalletti. Comme il est d’usage, les clubs préfèrent écarter leur coach, tout en continuant de lui verser son salaire mensuel en attendant que ce dernier retrouve une équipe (Tudor était lié à la Vieille Dame jusqu’en 2027, ndlr).

Tudor est toujours au chômage, mais Sky Italie annonce que le technicien de 4 ans et la Juve ont trouvé un accord pour rompre leur contrat. Conséquence : le Croate peut retrouver un club, mais pas en Italie. Il devra patienter jusqu’au début de la saison 2026/2027 s’il veut à nouveau diriger une formation de Serie A.