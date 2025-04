OM : Mason Greenwood a envoyé un sacré message à Roberto De Zerbi

Mason Greenwood est de retour au premier plan ! En grande souffrance ces dernières semaines, l’ancien joueur de Manchester United - qui n’avait marqué que deux petits buts en six apparitions en Ligue 1 - est à nouveau décisif. Auteur d’un doublé lors du récital de l’OM, dimanche dernier, face à Montpellier (5-1), le numéro 10 phocéen a remis le couvert face à Brest pour le compte de la 31e journée (4-1). Buteur et passeur décisif, l’attaquant olympien, aligné dans un rôle de pur ailier droit, a parfaitement accompagné Amine Gouiri, époustouflant à la pointe de l’attaque marseillaise avec un triplé et certainement le but de l’année à la clé.

Crédité d’un 8 par la rédaction FM, Greenwood a - plus que ses statistiques - affiché un visage bien plus déterminé. Souvent critiqué pour son manque d’implication, notamment sur le plan défensif, l’Anglais de 23 ans a cette fois-ci apporté sa pierre à l’édifice (2 ballons récupérés, 1 interception). Rigoureux dans son placement et concentré jusqu’à sa sortie (remplacé par Amine Harit à la 83e), Greenwood a par ailleurs largement contribué à l’allant offensif des Phocéens. Collectif au moment de trouver Gouiri sur le deuxième but exceptionnel de l’Algérien (45e), le natif de Bradford a également redonné l’avantage aux siens d’une frappe puissante déviée par le genou droit de Chardonnet (37e). Encore très actif au retour des vestiaires et tout proche d’un nouveau doublé à l’heure de jeu (61e), il cédait finalement sa place sous les clameurs d’un Orange Vélodrome séduit.

Mason Greenwood est métamorphosé !

Une prestation XXL que Roberto de Zerbi ne manquait pas, non plus, de saluer au coup de sifflet final. «En ce qui concerne Greenwood, il a fait un match formidable. Il a joué avec le coeur, il a beaucoup couru. Quand tu joues à 4 derrière, revenir sur le latéral, ce n’est pas toujours facile. La semaine prochaine, il devra affronter Ismaily (l’OM se déplace à Lille, ndlr). Je l’ai vu (Greenwood) me chercher du regard, j’ai fait semblant de ne pas le voir (sourire). En tout cas, il a fait beaucoup de sacrifices ce soir (dimanche, ndlr) et c’est très appréciable. Il a été félicité dans le vestiaire», avouait ainsi le technicien italien en conférence de presse. Des mots forts confirmant le retour au sommet de l’ailier marseillais et les vertus de la mise au vert en Italie.

«L’Italie ? On y retourne mardi. On va travailler, être tous ensemble. Ce n’est pas une punition. Les joueurs sont contents… avez-vous déjà vu Mason Greenwood travailler comme aujourd’hui ? C’était la première fois», ajoutait à ce titre RDZ face aux journalistes. Fier de son joueur - qu’il a trouvé transfiguré au-delà de son but un peu chanceux - l’ancien coach de Brighton espère désormais surfer sur cette belle dynamique et s’appuyer sur un Greenwood retrouvé. «Je pense que physiquement, tout le monde est de retour. On le voit avec Mason Greenwood, sa vitesse et son explosivité sont revenues. C’est normal physiologiquement, sur 10 mois, sur 33 matchs, il y a parfois une baisse de forme».

Désormais à la tête de 19 buts en L1 - à deux longueurs d’Ousmane Dembélé - l’attaquant marseillais va de son côté tenter de poursuivre son entreprise lors de ce sprint final. Une chose est sûre : face à Lille, sur la pelouse du Havre ou pour le dernier rendez-vous de la saison contre Rennes, l’Olympique de Marseille aura besoin d’un Mason Greenwood aussi efficace dans les derniers mètres que travailleur pour le collectif. Les dernières sorties du principal concerné ont cependant de quoi rassurer alors que l’OM s’accroche toujours à cette deuxième place ô combien importante dans la course à la prochaine Ligue des Champions…