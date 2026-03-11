Kylian Mbappé a demandé de l’aide à ses coéquipiers pour rencontrer Ester Exposito

C’est la romance qui fait chavirer les cœurs, ou pas, des fans. Kylian Mbappé a été vu avec l’actrice espagnole Ester Exposito durant son passage à Paris, et il se murmure que les deux jeunes gens se fréquentent depuis quelques semaines. La journaliste espagnole Leticia Requejo a expliqué sur Telecinco comment les deux stars se sont rencontrées.

La suite après cette publicité

« On m’a dit que Kylian était très intéressé par l’actrice », a-t-elle exposé dans son émission sur Telecinco, révélant le rôle important joué par les coéquipiers de Mbappé au Real Madrid. « À tel point qu’il leur a même posé des questions à son sujet dans les vestiaires, car il la suivait sur les réseaux sociaux. Il s’est renseigné, et des contacts se sont instaurés via leurs profils ». Et la journaliste de conclure sur l’idylle en cours : « on me dit qu’il est encore trop tôt pour parler de relation amoureuse. On me dit qu’en ce moment, Kylian Mbappé et Ester Expósito passent de bons moments, qu’ils ne subissent aucune pression pour être en couple, mais qu’ils laissent les choses se faire naturellement. »