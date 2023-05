Bayern Munich : les cinq options mercato de Sadio Mané

La suite après cette publicité

Sadio Mané ne s’attendait pas à ça. En quittant Liverpool l’été dernier, le Sénégalais s’imaginait vivre une belle aventure au Bayern Munich. D’autant que les pensionnaires de l’Allianz Arena avaient mis les petits plats dans les grands pour l’accueillir. En effet, ils lui ont offert un joli salaire de 20 millions d’euros par saison ainsi qu’un contrat courant jusqu’en 2025. Les dirigeants voulaient aussi faire de lui la nouvelle star de l’équipe après le départ de Robert Lewandowski. Moins d’un an plus tard, les Bavarois souhaitent s’en séparer.

Outre ses prestations décevantes, son comportement n’a pas vraiment été apprécié. Il a frappé Leroy Sané lors du match aller de Ligue des Champions à Manchester City, ce qui lui avait valu une amende et une suspension d’un match de la part de son club. Au-delà de cela, il n’arrive pas vraiment à s’intégrer au sein du vestiaire munichois, où il vit un enfer selon la presse allemande. À cela, il faut ajouter que Thomas Tuchel n’est pas vraiment un fan du joueur, qui n’entre pas dans ses plans. Pour toutes ces raisons, le Bayern Munich cherche à le vendre. Et il semble que Mané soit prêt à claquer la porte.

Sadio Mané ne veut plus jouer au Bayern Munich

Mané de retour en Premier League ?

Hier, Sky Germany a révélé que le joueur de 31 ans ne veut plus évoluer là-bas l’an prochain. Il ne se voit pas être remplaçant, ce qu’il est actuellement. Pour le bien de tous, il va donc falloir trouver une porte de sortie intéressante pour la recrue estivale. Mais avec son salaire élevé, il ne sera pas forcément évident d’y parvenir. Seule la Premier League pourrait réussir ce coup expliquait Sky Germany hier. Ce mercredi, The Sun va dans le même sens et dévoile les quatre clubs anglais qui pourraient bien passer à l’offensive cet été pour lui.

Le premier est Chelsea. Le club londonien a besoin de sang neuf et l’expérience de l’international sénégalais en Premier League ferait un bien fou à l’équipe qui va être dirigée par Mauricio Pochettino. The Sun cite également Arsenal, qui a besoin de son leadership pour aider la jeunesse londonienne à triompher, et Newcastle, qui a les moyens pour assumer un tel transfert. Enfin, le média anglais évoque à nouveau Liverpool. Mais Mané a rapidement fait savoir qu’il ne retournerait pas chez les Reds. Le joueur du Bayern Munich pourrait aussi choisir de découvrir un nouveau championnat, puisque Naples pense à lui pour succéder à Victor Osimhen. Un joueur que veulent recruter les Bavarois, qui ne sont pas contre inclure Mané dans le deal. Malgré une saison difficile, Sadio Mané pourrait trouver un prestigieux point de chute.