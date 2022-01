JT Foot Mercato : Newcastle sort l'artillerie lourde pour se renforcer

La suite après cette publicité

Newcastle peaufine ses plans en cette fin de mercato

Depuis le rachat du club, Newcastle n'a pas caché ses envies de recruter un maximum, et ce dès le mercato hivernal. Après les arrivées de Kieran Trippier et de Chris Wood, les Magpies ont récemment proposé 40 M€ pour s'offrir les services du milieu de terrain Lyonnais Bruno Guimarães selon L'Equipe et plusieurs médias anglais et brésiliens. Des informations démenties ensuite par le club rhodanien. En Premier League, Dele Alli et Jesse Lingard, en manque de temps de jeu, sont dans les petits papiers de Newcastle tout comme le Brésilien Diego Carlos du Séville FC. Le club andalou et Newcastle ont trouvé un accord à hauteur de 36 M€ pour le défenseur. L'ancien parisien Mitchel Bakker ou encore Sven Botman du LOSC sont aussi sur la liste des envies côté Magpies.

L'ASSE pense à une ancienne gloire

A 36 ans, Bafétimbi Gomis pourrait faire son grand retour en Ligue 1. Sans club, l'attaquant Français intéresse en Turquie et dans les pays du Golfe. Mais selon nos informations, l'AS Saint-Etienne ne dirait pas non au retour de Gomis au club après son passage entre 2002 et 2009. Son expérience pourrait aider les Verts, en pleine difficulté sportive. L'ex-Stéphanois a terminé la saison 2021 au troisième rang des meilleurs buteurs français derrière Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Marcelo n'est plus un joueur de l'Olympique Lyonnais

Le club rhodanien a annoncé la résiliation du contrat du défenseur Brésilien Marcelo. Au club depuis 2017 en provenance du Besiktas Istanbul, le joueur était mis à l'écart depuis août dernier. Selon nos informations, il est ouvert à de nombreux projets que ce soit en France ou à l'étranger. En Angleterre, Bryan Mbeumo a prolongé son contrat avec Brentford. L'ailier qui compte 7 buts et 3 offrandes en 23 matches avec les Bees a prolongé son contrat jusqu'en juin 2026. Enfin, c'est officiel Roy Hodgson est le nouvel entraîneur de Watford après le licenciement de Claudio Ranieri. L'Anglais de 74 ans sort de sa retraite pour tenter de maintenir les Bees en Premier League.