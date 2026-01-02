Serie A : Niclas Füllkrug s’engage à l’AC Milan

La quête d’un nouveau numéro 9 est enfin terminée pour l’AC Milan. Alors que Santiago Giménez n’est pas épargné par les pépins physiques et que Christopher Nkunku s’est récemment blessé à la cheville, le club milanais avait besoin d’un avant-centre pour guider son attaque. Il a finalement jeté son dévolu sur Niclas Füllkrug, dont il a officialisé l’arrivée ce vendredi. Le joueur de 32 ans arrive en provenance de West Ham United, dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de 12 millions d’euros.

« L’AC Milan est ravi d’annoncer que Niclas Füllkrug rejoint le club en prêt en provenance de West Ham United, avec une option d’achat. (…) Il portera le maillot numéro 9 », a communiqué le club rossonero. Interrogé sur sa venue en conférence de presse hier, Massimialiano Allegri avait même annoncé qu’il sera disponible pour le match contre Cagliari (vendredi, 20h45). Fullkrug, lui, tentera également de se relancer, puisqu’il n’a pas marqué le moindre but cette saison avec West Ham, en neuf matchs disputés.