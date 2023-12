Strasbourg : Patrick Vieira demande de la patience

Interrogé au micro de Prime Video après le nul (1-1) concédé par les siens sur la pelouse du Stade Brestois, Patrick Vieira se voulait optimiste. Malgré la situation comptable très préoccupante du Racing Club de Strasbourg, 13e de L1 à deux petits points du barragiste lorientais, l’ancien coach de Crystal Palace a demandé de la patience, notamment au regard de la jeunesse de son effectif.

«Moi j’adore travailler avec ces joueurs. L’attitude, elle, est bonne mais ce sont des jeunes joueurs, ça veut dire qu’il faudra répéter les choses, être patient avec eux, leur faire comprendre les choses dans lesquelles ils doivent s’améliorer. Etre derrière eux quand ça va bien mais aussi quand ça ne va pas bien et croire à ce qu’on est en train de mettre en place. Il faut de la patience et les gens doivent le comprendre, ce sont des joueurs qui arrivent de Ligue 2, ce sont des joueurs qui arrivent de championnat inférieur, ils découvrent la Ligue 1. Si on en avait un ou deux ça irait mais c’est 60 % de l’effectif donc il faut être patient avec eux», a ainsi lancé le technicien français de 47 ans.