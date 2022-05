Euro U17 : la France domine le Portugal aux tirs au but et accède à la finale !

Quelques jours après sa victoire aux tirs au but contre l'Allemagne en quart de finale de l'Euro, l'équipe de France U17 avait rendez-vous avec le Portugal ce dimanche dans le dernier carré. Une place en finale était en jeu pour la sélection dirigée par Jose Alcocer. En première période, le joueur du PSG Zaïre-Emery débloquait la situation pour les Bleuets (8e, 1-0), mais Moreira (12e) et Essugo inversaient rapidement la tendance pour les Portugais (1-2).

Juste avant la pause, les Bleuets profitaient d'un but contre son camp de Muniz pour revenir au score (45+2e, 2-2). Malgré plusieurs changements des deux côtés, le tableau d'affichage ne bougeait plus dans le deuxième acte et les deux équipes devaient se départager aux tirs au but. Et finalement, les Tricolores l'emportaient (6 t.a.b à 5) pour filer en finale ! L'équipe de France U17 affrontera ainsi les Pays-Bas ou la Serbie, qui se défient ce soir (20h), pour le titre mercredi, à 18 heures.