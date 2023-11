Liverpool : Luis Diaz, une parenthèse enchantée au cœur de l’angoisse !

Bien plus qu’un simple but. Dimanche après-midi, alors que Liverpool était très mal embarqué face au promu Luton lors de la 11e journée de Premier League, Luis Díaz (26 ans) a enfilé le costume de sauveur. Entré en jeu à la 84e minute, l’attaquant colombien a ainsi permis aux siens d’arracher le point du match nul d’une belle tête dans le temps additionnel (90+5e). Une réalisation ô combien précieuse permettant aux Reds de conserver leur place sur le podium. Un but également très symbolique au regard du cauchemar actuellement traversé par le natif de Barrancas.

La suite après cette publicité

Luis Díaz dédie son but à son père !

Pour rappel, les parents de l’international colombien (43 sélections, 9 buts) ont été enlevé le 28 octobre dernier dans une station-service de la ville natale de la famille, près de la frontière avec le Venezuela, par des hommes armés circulant à moto. Si la mère de Luis Diaz a, depuis, été libérée par la police, les autorités colombiennes sont toujours à la recherche de son père. Dernièrement, le gouvernement apportait d’ailleurs de nouvelles informations par le biais d’un communiqué. «Aujourd’hui nous savons officiellement que l’enlèvement a été perpétré par une unité appartenant à l’ELN», la dernière guérilla encore active en Colombie. De son côté, Antonio Garcia, commandant de cette unité armée, s’est également exprimé via son canal Telegram en indiquant qu’il regrettait cet enlèvement : «La rétention du père de Luis Diaz par le Front de guerre du Nord était une erreur. Lucho est un symbole de la Colombie, c’est ce que nous pensons de lui au sein de l’ELN. Nous espérons que la situation opérationnelle sur le terrain pourra être résolue, il s’agit des directives que les commandants doivent suivre pour accélérer la libération», a-t-il confié.

À lire

Liverpool : le terrible cri du cœur de Luis Diaz pour son père kidnappé

Dans ce contexte aussi lourd qu’angoissant, l’ancien joueur de Porto retrouvait donc le chemin des terrains, lui qui avait logiquement manqué les deux derniers matchs de son équipe, contre Nottingham Forest (3-0) et Bournemouth (2-1), en raison de sa situation personnelle très compliquée. Un come-back réussi et émouvant donc. Juste après trompé Thomas Kaminski, le droitier d’1m80 décidait d’ailleurs de rendre un vibrant hommage à son père en soulevant son maillot pour laisser apparaître un message «Libertad para papa (liberté pour papa, en espagnol)» sur son tee-shirt. Trois jours seulement après son retour à l’entraînement, le numéro 7 des Reds permettait ainsi aux siens de limiter la casse, même s’il reste toujours dans l’angoisse d’une captivité qui s’étire.

La suite après cette publicité

Jürgen Klopp rappelle l’essentiel !

«Ce n’est pas le joueur qui parle. Aujourd’hui, c’est Lucho Díaz, le fils de Luís Manuel Díaz. Mane, mon père, travailleur acharné, pilier de la famille… Il est maintenant kidnappé. Je demande à l’ELN de libérer mon père dès que possible. Je demande aussi aux associations internationales d’y travailler pour garantir sa liberté. Chaque seconde, chaque minute, nous sommes plus inquiets. Nous n’avons pas de mots pour décrire les sentiments terribles de notre famille, et ce sera la même chose tant qu’il ne sera pas de retour à la maison. Je vous supplie de libérer mon père tout de suite, en respectant son intégrité. Je tiens à remercier tous les Colombiens et la communauté internationale pour leur soutien», assurait l’intéressé quelques minutes après la rencontre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Liverpool 24 11 14 7 3 1 24 10 17 Luton 6 11 -11 1 3 7 10 21

Interrogé au coup de sifflet final, Jürgen Klopp soulignait, de son côté, la préoccupation centrale de son protégé, malgré cette belle parenthèse enchantée. «C’était merveilleux, émouvant et fantastique, mais le vrai problème n’est pas encore réglé. Nous voulions donner à Lucho l’occasion de se distraire un peu des autres choses. Il ne peut rien faire, il attend tout le temps et la famille attend tout le temps (des nouvelles, ndlr)», déclarait dans un premier temps le technicien allemand avant d’en dire plus sur l’état d’esprit de Luis Diaz. «Il s’est entraîné plusieurs fois avec nous et il était alors de bonne humeur, ce qui est bon pour lui. Je pense que les signes en provenance de Colombie sont plutôt positifs et optimistes, mais la vraie chose que nous voulons tous entendre ne s’est pas encore produite».

La suite après cette publicité

Relancé sur la performance de son joueur, l’ancien technicien du Borussia Dortmund ne manquait pas non plus de souligner son apport et ses minutes décisives. «Il ne s’est pas beaucoup entraîné. Je ne savais pas exactement quand nous pourrions le faire entrer, mais c’était un match où il était évident qu’un autre joueur offensif aurait du sens. Vous l’amenez avec la qualité qu’il a, puis il marque le but, ce qui est merveilleux». Pour conclure, Klopp a rappelé son désir fou de recevoir une nouvelle heureuse dans les prochaines heures. «Après le match, aucun mot n’était nécessaire. On se fait juste un câlin, c’est tout. Nous savons qu’il va bien, mais nous attendons désespérément les bonnes nouvelles. Je comprends que c’est une belle histoire, super positive et géniale pour lui, mais ces choses (marquer le but égalisateur, ndlr) passent. La véritable information dont nous avons besoin est une information différente. C’est une chose très, très positive pour lui, mais tous les autres problèmes restent les mêmes». Espérons, désormais, que ces instants émouvants ne soient que les prémisses d’une heureuse nouvelle, plus que jamais attendue…