Le Bayern Munich annonce une longue absence pour Sacha Boey

C’est la tuile pour Sacha Boey. Le latéral droit, arrivé dans les derniers jours du mercato en provenance de Galatsaray contre 30 M€, s’est blessé à la cuisse, annonce le Bayern Munich. Si le club allemand n’évoque aucune durée d’indisponibilité, il reconnaît une absence de plusieurs semaines. L’ancien Rennais aura eu le temps de porter deux fois le maillot de son nouveau club avant ce coup dur.

«Le FC Bayern devra se passer de Sacha Boey (23 ans) dans les prochaines semaines. Le nouveau venu de cet hiver a subi une grosse déchirure d’une fibre musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. C’est le résultat d’un examen effectué par le service médical du FC Bayern.» Une blessure qui n’arrange en rien les affaires du club allemand et de Thomas Tuchel, de plus en plus menacé.