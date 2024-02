JT Foot Mercato : le vestiaire du Bayern Munich explose

Le Bayern Munich est passé complètement au travers de sa rencontre à Rome. Bien que dominateurs, les Bavarois n’ont jamais su réussi à trouver la faille face à une solide et courageuse équipe de la Lazio. Une statistique prouve tout ça : le Bayern a tiré au but à 17 reprises mais n’a pas cadré une seule frappe, soit son pire bilan depuis le 19 février 2019 et une rencontre face à Liverpool. Résultat, les hommes de Thomas Tuchel se sont fait punir avec la double sentence expulsion d’Upamecano et but de Ciro Immobile sur penalty. Le club allemand va très mal et semble toujours impacté par sa lourde défaite à Leverkusen le week-end dernier.

Après la rencontre, le coach Thomas Tuchel est apparu très nerveux. Questionné sur son avenir, l’Allemand a envoyé balader un journaliste à plusieurs reprises. Tuchel semble être sur un siège éjectable bien qu’il n’est pas encore question de s’en séparer, comme l’assure Bild. Une élimination précoce dès les 8èmes pourrait cependant fragiliser sa position. Pour rappel, le Bayern Munich s’est qualifié 11 fois lors de ses 12 derniers 8es de finale dans la reine des compétitions. Une élimination serait donc historique. Tuchel est en rupture avec certains cadres comme Kimmich ou Müller et il est rejeté par une partie des supporters. Combien de temps tiendra-t-il ?