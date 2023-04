Jamie Carragher détruit Jürgen Klopp et Liverpool

La suite après cette publicité

Pas du genre à mâcher ses mots, Jamie Carragher a justifié cette étiquette qui lui colle à la peau. Après le match nul concédé par Liverpool face à Chelsea ce mardi (0-0) en Premier League, l’ancien défenseur des Reds s’est livré sur la prestation des joueurs de Jürgen Klopp sur Sky Sports. S’il ne considère pas le technicien allemand comme l’unique responsable de la crise traversée par le club, il déplore son manque d’adaptation criant.

«C’est toujours le même constat en regardant Liverpool : ils jouent toujours de la même façon, la même idée est là mais ils ne peuvent plus le faire, a souligné le consultant anglais. Quand vous regardez le match face à Manchester City (4-1), ils l’ont joué comme le Liverpool d’il y a trois ou quatre ans, mais ils ne sont tout simplement plus capables de le faire. Klopp est un excellent manager, mais lorsque vous êtes entraîneur, vous devez adapter vos idées et vos principes aux profils de vos joueurs.»

