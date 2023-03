MU : l’offre des Qataris estimée à 5,7 milliards d’euros en pole

Depuis maintenant plusieurs semaines, le rachat de Manchester United est au cœur de l’actualité footballistique notamment après avoir été repoussé. Il faut dire qu’il s’agit d’un des clubs les plus prestigieux d’Angleterre et même d’Europe. Alors que les Qataris sont bien placés pour rafler la mise, ces derniers auraient déposé une nouvelle offre dans la nuit de vendredi à samedi, estimée autour des 5 milliards de livres (5,7 milliards d’euros), comme l’ont rapporté l’agence Press Association et le Guardian. Ils ne sont d’ailleurs plus que trois candidats connus pour le rachat du club mancunien, même si d’autres sont potentiellement dans l’ombre.

Malgré l’offre pharaonique des Qataris, incarnée par le cheikh Jassim Bin Hamad al-Thani, le président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, patron du groupe pétrochimique INEOS qui est notamment propriétaire de l’OGC Nice, et un homme d’affaires finlandais, Thomas Zilliacus, sont toujours intéressés par ce projet de rachat. L’offre de Sir Jim Ratcliffe serait d’ailleurs plus ou moins égale à celle des Qataris tandis que celle de Thomas Zilliacus serait bien inférieure selon les différents médias anglais. En tout cas, «une source proche de la candidature dit que les Qataris restent confiants dans l’issue de (leur projet de) reprise en dépit de l’intérêt de Sir Jim Ratcliffe et de l’homme d’affaires finlandais Thomas Zilliacus» détaille l’agence Press Association. Affaire à suivre donc.

