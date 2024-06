Chelsea prêt à dépenser plus de 130 millions d’euros pour Alexander Isak ?

En quête d’un nouveau numéro 9, Chelsea prospecte un peu partout en Europe. Si les noms de Jonathan David, Jhon Duran ou Maximilian Beier ont pu circuler au cours des derniers jours (en plus de Marc Guiu qui va prochainement signer), une autre rumeur prend un peu plus d’ampleur ce mercredi. Comme le rapporte le Daily Mail, les Blues seraient très intéressés par le profil d’Alexander Isak (24 ans).

Le tabloïd va même plus loin et indique que des discussions ont déjà eu lieu entre Newcastle et le club londonien. Il faudra toutefois mettre la main au portefeuille pour conclure l’affaire. Toujours selon le Daily Mail, les Blues devront débourser une somme plus importante que pour Caicedo s’ils allaient au bout de leurs idées (un montant de 136 M€ est évoqué). Auteur de 21 buts cette saison en Premier League, Isak est lié aux Magpies jusqu’en 2028.