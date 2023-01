Barça : la durée d’absence d’Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Coup dur pour Ousmane Dembélé. Au sommet de son art depuis quelques mois avec le FC Barcelone, l’international français est sorti sur blessure ce samedi lors du succès des catalans sur le terrain de Gérone (0-1). Et selon les informations de Sport, l’ailier de 25 ans pourrait bien être écarté des terrains quelque temps. Trois semaines précisément selon le quotidien sportif espagnol.

Si cette absence se confirme, le champion du monde manquera notamment le match aller face à Manchester United en seizièmes de finale de l’Europa League. Dembélé n’avait plus subi de pépin physique depuis quasiment un an et demi. Cette blessure ne tombe pas au meilleur moment pour le joueur formé au Stade Rennais. Mais celle-ci ne semble pas non plus trop inquiétante pour le voir reprendre son rôle déterminant au sein de l’effectif de Xavi.

