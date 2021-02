Thomas Tuchel veut jouer des mauvais tours au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel et le Bayern Munich ont flirté à de nombreuses reprises ensemble. L'entraîneur allemand dispose d'une énorme cote dans son pays et ce n'est pas son passage au Paris Saint-Germain qui l'a altérée. Courtisé par le Bayern avant son arrivée dans la capitale et pendant son séjour, Tuchel peut se dire qu'il atterrira bien un jour sur le banc bavarois.

Mais en attendant, c'est du côté de Chelsea qu'il s'est installé, alors que le club londonien est le premier à l'avoir relancé après son limogeage surprise du PSG le 24 décembre dernier. Et il compte bien jouer de mauvais tours au Bayern Munich sur le marché des transferts, comme le rapporte Bild dans son édition du jour.

Chelsea joue sa carte pour Upamecano

En effet, Tuchel, comme à Paris, souhaite renforcer la défense de Chelsea et il a ciblé trois joueurs. Pas n'importe lesquels aux yeux du Bayern puisqu'il s'agit de la piste principale des Munichois, Dayot Upamecano, et deux joueurs de l'effectif bavarois, David Alaba et Niklas Süle ! Le club allemand voit donc d'un mauvais œil les manigances de Tuchel du côté de Chelsea.

Selon Bild, le contact a bel et bien été établi entre l'entourage du Français Dayot Upamecano (22 ans, RB Leipzig), qui réfléchit à la meilleure destination pour son avenir et qui se sait aussi courtisé par le Bayern. David Alaba (28 ans, libre en juin), lui, devrait rallier le Real Madrid mais Chelsea tente clairement sa chance dans ce dossier, piloté par Pini Zahavi, très proche de Roman Abramovitch. Enfin, Niklas Süle (25 ans, sous contrat jusqu'en 2022), qui a perdu sa place de titulaire avec Flick, serait intéressé à l'idée de découvrir la Premier League. A défaut de s'asseoir sur le banc du Bayern Munich, Tuchel y met son grain de sable !