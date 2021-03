Montpellier, Cameroun : Enzo Tchato sur les traces de son père

Lors de la Coupe d’Afrique des Nations U20, Etienne Eto’o a été l’une des attractions du côté du Cameroun. Fils de la légende Samuel Eto’o, l’attaquant de 19 ans a logiquement fait parler de lui, mais ce n’était pas le seul fils d’un ancien international camerounais présent dans la compétition. Sur le côté droit de la défense, le jeune Enzo Tchato a marqué son territoire. Fils de l’ancien joueur des Lions Indomptable Bill Tchato, le joueur formé à Montpellier a été l’une des révélations de son équipe.

En janvier dernier, déjà, le polyvalent défenseur de seulement 18 ans avait été convoqué par le sélectionneur des U20 du Cameroun, Christophe Ousmanou pour un stage de préparation. Il faisait partie des huit joueurs camerounais évoluant à l’étranger choisis pour préparer le tournoi. Un honneur pour lui, mais aussi pour ses proches, qui, après le père, voient maintenant le fils représenter son pays d’origine. « C’est une fierté pour lui de représenter son pays. Il suit le chemin de son père, donc ça fait forcément plaisir à toute la famille », nous révélait d'ailleurs l'un d'eux. Lors de la CAN U20, Enzo Tchato s’est révélé au fur et à mesure. D’abord privé du début de la compétition après avoir été cas contact à la Covid-19, il a fait son grand retour dans le onze titulaire lors du dernier match de poule. Invaincu en phase de groupe, le Cameroun s’est finalement incliné en quart de finale face au Ghana, lors de la séance de tirs au but. Le Ghana qui ira finalement soulever la Coupe quelques jours plus tard.

Objectif, s’imposer à Montpellier

Son histoire avec le Cameroun avait pourtant un peu mal débuté. Lors de la Coupe du monde U17 en 2019, il avait été recalé par les Lions Indomptables, en raison d’un décret du président camerounais qui interdisait la convocation des joueurs évoluant à l’étranger dans les catégories U15 et U17. Mais depuis, il s’est bien rattrapé. Et forcément, après ses bonnes prestations, le joueur formé à Montpellier a logiquement tapé dans l’œil des quelques clubs allemands présents pour superviser la compétition. Mais le joueur n’a pas envie de partir de son club formateur, bien au contraire. Intégré au groupe pro plusieurs fois depuis le début de saison, le défenseur de 18 ans a pour objectif de signer son premier contrat pro chez les Héraultais. « Avec un père qui est passé par là, ce serait forcément une fierté de suivre ses traces. Il sait le poids de son nom dans le club, donc il a à cœur de bien représenter sa famille. Il a conscience qu’il doit faire plus pour s’imposer ici. », précise son entourage.

Surtout qu’Enzo Tchato pourrait bien avoir un coup à jouer dans les prochains mois. Après le prêt à Krasnodar d’Ambroise Oyongo, Michel Der Zakarian fait confiance à Mihailo Ristic, milieu de formation, au poste de latéral gauche. Le jeune défenseur étant capable de jouer à tous les postes de la défense, sa polyvalence pourrait bien être un sérieux atout pour gratter une place dans le groupe professionnel de Montpellier et ainsi suivre les traces de son père en club comme en sélection. Son paternel, Bill Tchato, également arrière gauche, avait évolué pendant trois saisons avec les Montpelliérains, faisant partie de l’équipe remontée en Ligue 1 en 2001. D’ailleurs, Enzo n’est pas le seul membre de la famille à évoluer à Montpellier. Son petit frère, Ryan Tchato, lui aussi défenseur et international U16 avec la France, évolue avec les jeunes de la Paillade.