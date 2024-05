Rennes : premier contrat pro pour Rayan Bamba

Le Stade Rennais s’appuie régulièrement sur son centre de formation, désigné comme le meilleur de Ligue 1 cette année encore. Et le club breton le prouve, en annonçant la signature de Rayan Bamba, latéral droit âgé de 20 ans, pour son premier contrat professionnel.

« Je suis très heureux, je remercie ma famille pour son soutien et le club qui me permet de signer mon contrat professionnel. Je remercie aussi toutes les personnes qui m’ont fait évoluer à l’Académie. C’est une étape de franchie, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. J’ai eu la chance de monter régulièrement aux entraînements des pros. J’ai aussi eu l’opportunité de découvrir le monde professionnel, avec des convocations à Strasbourg et Nantes, c’était une joie et j’espère le revivre plus souvent. Il va falloir que je me batte pour continuer d’être convoqué », a réagi le joueur sur le site officiel rennais.