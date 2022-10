PL : West Ham prend le meilleur sur Bournemouth à domicile

Dernière rencontre de la 13ème journée de Premier League ce lundi avec un affrontement entre West Ham et Bournemouth, respectivement 17ème et 13ème du championnat anglais, dans l'antre des Hammers. La première période était assez terne et ne donnait pas lieu à une seule situation chaude jusqu'au temps additionnel tout du moins. Alors que Marcos Senesi concédait le corner, le ballon était mal dégagé par la défense des visiteurs sur ce dernier et Tomas Soucek remettait le ballon dans la boite pour Kurt Zouma qui pouvait conclure habilement de la tête en lucarne (45e+1, 1-0). Dans la foulée, la VAR se penchait sur cette réalisation du Français pour une main de Thilo Kherer lors du cafouillage dans la surface en amont du but de Kurt Zouma. L'arbitre, M. David Coote, ne bronchait pas et accordait l'ouverture du score aux Hammers.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les joueurs de David Moyes se faisaient peur en reculant de plus en plus face aux assauts répétés des coéquipiers de Marcus Tavernier. Mais quelques minutes avant le temps additionnel, Vladimír Coufal tentait d'adresser un centre que Jordan Zemura contrait de la main à la limite de la surface de réparation. Après intervention de la VAR, le pénalty était logiquement accordé aux Hammers et Saïd Benrahma se chargeait de convertir la sentence (90e+1, 2-0). Avec cette victoire, West Ham fait un bon de sept places et se retrouve 10ème tandis que Bournemouth perd une place et est donc 14ème de Premier League. Lors de la prochaine journée, les Hammers iront à Old Traffort défier Manchester United. De leur côté, les Cherries affronteront Tottenham chez eux.