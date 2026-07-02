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Angers boucle l’arrivée d’un attaquant

Par Sebastien Denis
1 min.
Usman Simbakoli @Maxppp

Formé au LOSC, Usman Simbakoli sort d’un exercice particulièrement abouti en deuxième division belge sous les couleurs du RWDM Brussels, où il a su faire parler son instinct de buteur tout au long de la saison. Avec un très joli bilan comptable de 12 réalisations et 2 passes décisives en 27 rencontres disputées, l’avant-centre de 24 ans a logiquement attiré les convoitises lors de ce mercato estival. Mais son choix était déjà arrêté. Selon nos informations, Usman Simbakoli va s’engager pour les trois prochaines saisons avec Angers, une transaction qui se conclura moyennant une légère indemnité de transfert.

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Ce mouvement s’apparente avant tout à un véritable choix du cœur. Passé par le club de l’Anjou lorsqu’il était très jeune, l’attaquant avait fait de son retour au SCO une priorité absolue cet été. Pour faciliter cette opération et retrouver les terres angevines, le buteur de République Centrafricaine a d’ailleurs consenti à un énorme effort financier sur le plan salarial. Une détermination sans faille qui s’illustre également par le calibre des propositions qu’il a délibérément choisi d’écarter : il a notamment repoussé une offre XXL formulée par le club roumain de Cluj, ainsi qu’une approche concrète de la mythique formation allemande de Schalke 04.

Pub. le - MAJ le
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