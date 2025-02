Ligue 2 : Laval surprend Lorient, Der Zakarian fait nul pour sa première avec Caen

Les victoires du Paris et de Dunkerque hier soir avaient mis une petite pression de plus sur les épaules des Lorientais avant de recevoir une équipe de Laval, toujours difficile à manœuvrer. Cette tendance s’est confirmée dans cette 24e journée où les Merlus ont beaucoup tenté, notamment en première période, mais se sont constamment heurtés à Samassa. Le gardien mayennais a maintenu les siens dans le match et bien lui en a pris puisqu’à la 87e, Vargas déposait un centre parfait sur la tête de Cherni, qui signait-là le seul but du match (1-0). Toujours leaders avec trois points d’avance, les Lorientais s’inclinent pour la première fois de la saison au Moustoir, et mettent fin à une série de 5 victoires de suite, et 6 matchs sans défaite. La dernière remontait au 4 janvier dernier… contre Laval. 7es après ce succès, les hommes d’Olivier Frapolli reviennent à seulement 2 points de la 5e place, dernier strapontin pour les play-offs.

Autre fin de série en ce début d’après-midi, Caen a fait match nul à domicile contre Pau 2-2 pour la première de Michel Der Zakarian. Le nouveau coach normand fait déjà mieux que son prédécesseur, Bruno Baltazar, auteur de 7 défaites de suite. Malherbe restait même sur 9 revers consécutifs avant le match du jour, où les deux équipes sont passées par pas mal de sentiments. Les Palois ont ouvert le score par Mille sur penalty (7e) mais rapidement M’Vila a égalisé. Tout s’est accéléré à l’heure de jeu, lorsque Kouassi a laissé Pau à dix. Sur le coup-franc suivant, Thomas donnait l’avantage aux Caennais, avant d’écoper lui-même d’un rouge direct (65e), laissant l’opportunité aux Maynats d’égaliser par Mboup sur pénalty (71e). Caen n’a pas perdu mais reste lanterne rouge.

Les résultats des matchs de 14h :

Lorient 0 - 1 Laval : Cherni (87e)

Caen 2 - 2 Pau : M’Vila (10e), Thomas (59e) ; Mille (sp 7e), Mboup (sp 71e)