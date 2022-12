PSG : Neymar se fait détruire au Brésil

La suite après cette publicité

La Ligue 1 a fait son grand retour hier et les malheurs de Neymar au Paris Saint-Germain aussi ! Rarement épargné par les polémiques depuis son arrivée dans la capitale, l’international auriverde était très attendu pour son retour à la compétition après une Coupe du Monde très compliquée. Neymar se disait « détruit psychologiquement », mais son désir de jouer contre Strasbourg démontrait une certaine envie de passer à autre chose.

Malheureusement pour lui, son come-back a viré au cauchemar. Victime de nombreuses charges alsaciennes souvent non sanctionnées, le Brésilien a réussi à se faire expulser en récoltant deux cartons jaunes en deux minutes. Résultat : si Paris s’est imposé in extremis face au club entraîné par Julien Stéphan (2-1), Neymar ratera le choc face au RC Lens, dauphin du PSG au classement, le 1er janvier prochain. Et pour finir, le joueur aurait quitté le Parc des Princes avant la fin du match. Interrogé en conférence de presse, Christophe Galtier a tenté de défendre son joueur.

«Je peux comprendre qu’il y ait de la frustration, de la colère chez lui, il avait essayé de retrouver du rythme, il avait une réelle envie de jouer les deux matchs à venir. (…) Je regrette que parfois l’excès d’engagement n’ait pas été sanctionné plus sévèrement sur mes joueurs, ce qui a généré un peu de frustration chez Ney. Je peux comprendre la simulation, j’ai revu les images et il y a simulation, ça mérite carton jaune, mais quelques minutes avant il prend un vilain coup et je trouve que son premier jaune est quand même très sévère par rapport aux nombres de fautes subies par Ney et pas des petites fautes.»

«Neymar ne jouera pas le 1er janvier ! Je me demande si le réveillon du Nouvel An est prêt»

Mais au Brésil, il n’y a pas de place pour les excuses. Comme souvent, le comportement de Neymar ne passe pas. «Neymar reçoit deux cartons jaunes en moins de deux minutes, tous deux pour des raisons idiotes. D’abord, il est allé répondre (à un adversaire) et a laissé trainer son bras dans le visage de son adversaire. Ensuite, il s’est jeté sans être touché à l’intérieur de la surface de réparation. Logiquement expulsé», a ainsi écrit le journaliste de Globo, Thiago Benevenutte. Champion du monde en 1970 avec la Seleção, Gerson s’est montré bien plus provocateur en évoquant une théorie qui a traversé l’esprit de beaucoup. « Neymar est expulsé avec un penalty simulé, et ne jouera pas le 1er janvier ! Je me demande si le réveillon du Nouvel An est prêt », relaie UOL.

Enfin, le célèbre consultant d’UOL Walter Casagrande a sorti la sulfateuse. « Désolé pour tous ceux qui lui excusent tout, mais avec Neymar, je n’ai jamais eu tort depuis ma première critique en 2017 où je disais qu’il était gâté. C’est là, on est en 2023 et il est toujours aussi puéril. Neymar démontre une fois de plus qu’il est une personne infantilisée et gâtée sur et en dehors des terrains. Le problème c’est que personne n’a compris qu’il n’y a pas de nouveau ou d’ancien Neymar. Il est le même que d’habitude, avec des simulations, des provocations envers l’adversaire, rien ne change. Il n’a jamais changé, mais beaucoup de gens croient encore à son discours. » Nous sommes le 29 décembre, les températures actuelles sont légèrement au-dessus de la moyenne, mais Neymar est déjà rhabillé pour le reste de l’hiver.