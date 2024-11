Ligue 1 : l’OL domine l’ASSE et s’adjuge le derby !

C’est une affiche historique qui faisait son grand retour dans l’élite française ce dimanche soir. En effet, c’était jour de derby pour la 11e journée de Ligue 1 avec le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne. A domicile, les Gones s’articulaient dans un 4-3-3 avec Lucas Perri qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Ainsley Maitland-Niles, Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Corentin Tolisso et Jordan Veretout se retrouvaient dans l’entrejeu avec Nemanja Matic un cran plus bas. Rayan Cherki et Malick Fofana accompagnaient Alexandre Lacazette en attaque. De leur côté, les Verts s’organisaient dans un 4-3-3 avec Gautier Larsonneur dans les cages derrière Yvann Maçon, Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé et Léo Pétrot. On retrouvait Benjamin Bouchouari, Pierre Ekwah et Louis Mouton au milieu du terrain. Devant, Augustine Boakye et Zuriko Davitashvili étaient associés à Lucas Stassin. Après trois ans sans derby au Groupama Stadium, le ton est rapidement monté. Après seulement moins d’une minute de jeu, la rencontre a été interrompue en raison d’un gros nuage de fumée provoquée par les fumigènes des tribunes lyonnaises. Pendant plus de 8 minutes, le match a été stoppé et a pu ensuite reprendre avec plus de visibilité. Pour rappel, les supporters stéphanois ont été interdits de déplacement pour cette rencontre classée à haut risque.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 29 11 +23 9 2 0 33 10 2 Monaco 23 11 +10 7 2 2 18 8 3 Marseille 20 11 +9 6 2 3 24 15 4 Lille 19 11 +7 5 4 2 18 11 5 Lyon 18 11 +3 5 3 3 18 15 6 Nice 17 11 +10 4 5 2 21 11 7 Reims 17 11 +4 5 2 4 19 15 8 Lens 17 11 +3 4 5 2 12 9 9 Auxerre 16 11 +1 5 1 5 20 19 10 Toulouse 15 11 +2 4 3 4 13 11 11 Strasbourg 13 11 -2 3 4 4 20 22 12 Brest 13 11 -5 4 1 6 14 19 13 Rennes 11 11 -5 3 2 6 13 18 14 Nantes 10 11 -3 2 4 5 14 17 15 Angers 10 11 -7 2 4 5 13 20 16 ASSE 10 11 -15 3 1 7 10 25 17 Le Havre 9 11 -15 3 0 8 8 23 18 Montpellier 7 11 -20 2 1 8 11 31 Voir le classement complet

Décalé sur la droite par Rayan Cherki, Jordan Veretout a centré fort vers le point de penalty. Corentin Tolisso est arrivé lancé et a armé une reprise qui a été repoussée par Gautier Larsonneur (25e). Servi sur la gauche de la surface après un échange avec Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette a armé un tir croisé qui a terminé sur le poteau droit de Gautier Larsonneur (26e). Parti côté gauche, Malick Fofana a repiqué vers l’axe et a frappé dans la surface. Son tir croisé vers la droite du but a été repoussé en corner par Gautier Larsonneur (28e). Forts de leur domination, les Lyonnais ont ouvert le score. Sur un corner lyonnais frappé sur la droite par Rayan Cherki vers le second poteau, Duje Ćaleta-Car a été trouvé et a remis de la tête vers le point de penalty. Corentin Tolisso a tenté alors un ciseau qui est arrivé devant le but où Alexandre Lacazette a devancé Gautier Larsonneur et a conclu du genou sous la barre transversale (29e, 1-0). Sur la gauche dans un angle fermé, Rayan Cherki a pis sa chance devant sa surface. Sa frappe enroulée a été repoussée par Gautier Larsonneur. La sphère est revenue sur la droite de la surface où Ainsley Maitland-Niles a armé un centre-tir. Duje Ćaleta-Car n’en a pas profité au second poteau et Mickaël Nadé a éloigné le danger (36e). Trouvé en retrait par Malick Fofana côté gauche devant la surface stéphanoise, Rayan Cherki a armé une frappe qui est passée juste à droite des buts de Gautier Larsonneur (45e+2).

Une seconde période soporifique !

En seconde période, les deux équipes ont bien eu du mal à emballer la rencontre. Les Verts ont néanmoins essayé de réagir. Recherché sur la droite, Lucas Stassin a manqué sa remise de la tête. Le ballon a terminé en touche (47e). Sur la gauche, Zuriko Davitashvili a provoqué et a tenté de combiner avec Lucas Stassin avant d’être contré (48e). Décalé sur la droite, Yvann Maçon a décidé de centrer fort devant le but lyonnais. Le ballon a été dégagé par la défense (49e). Plein axe à 25 mètres des cages, Zuriko Davitashvili a tenté une frappe molle qui a été facilement captée par Lucas Perri (50e). Décalé par Zuriko Davitashvili sur la droite de la surface lyonnaise, Yvann Maçon a tenté sa chance, mais Duje Ćaleta-Car s’est interposé (55e). Frappe sur la gauche à 25 mètres des cages de Zuriko Davitashvili. C’est encore une fois capté facilement par Lucas Perri (56e). L’OL a repris des couleurs ensuite. Malick Fofana a trouvé sur la gauche de la surface Ernest Nuamah qui a centré en retrait vers le point de penalty. Alexandre Lacazette s’est écroulé au contact avec Mickaël Nadé, mais l’arbitre n’a pas bronché (67e). Sur une accélération sur la droite, Ernest Nuamah a adressé un joli centre vers le premier poteau, mais Pierre Ekwah est parvenu à dégager devant Rayan Cherki et Alexandre Lacazette (73e).

Plein axe devant la surface stéphanoise, Ernest Nuamah a armé un tir qui a été contré avant d’arriver sur la gauche de la surface. Malick Fofana a tenté une reprise qui a été repoussée par Gautier Larsonneur (75e). Sur l’action suivante, les Gones se sont fait peur. Parti seul côté droit dans le dos de la défense lyonnaise, Ibrahim Sissoko a résisté à Duje Ćaleta-Car et est arrivé dans la surface. Son tir croisé vers la gauche du but a été repoussé par Lucas Perri (76e). Servi en retrait par Dylan Batubinsika, Gautier Larsonneur a manqué son dégagement qui a été contré par Georges Mikautadze et est revenu devant le but stéphanois. Ernest Nuamah a bien suivi pour doubler la mise. Le but a finalement été annulé pour une main (83e). Sur un centre sur la gauche de Léo Pétrot vers le but lyonnais où Ibrahima Wadji a dévié de la tête. Nicolás Tagliafico a manqué son dégagement qui est passé au-dessus de son but (87e). Devant la surface lyonnaise côté gauche, Aïmen Moueffek est parvenu à passer et prend sa chance. Son tir vers la gauche du but a été capté par Lucas Perri (90e+3). Les joueurs de Pierre Sage se contentent donc du minimum (1-0), mais l’essentiel a été fait face à l’ennemi vert. Au classement, l’OL grimpe à la 5ème position, tandis que l’ASSE reste barragiste provisoirement à la 16ème position. Après la trêve internationale, les Gones joueront contre Reims à l’extérieur, alors que les Verts reviendront à Geoffroy-Guichard pour défier Montpellier, lors de la 12ème journée de championnat français.