PSG : Vitinha ne s’est pas épanoui grâce au départ de Verratti

On les comparait souvent, de par leur style de jeu, basé sur la technique. Mais après des débuts prometteurs, Marco Verratti et Vitinha ont rarement su évoluer en même temps à leur meilleur niveau la saison passée. Le départ de l’Italien a-t-il soulagé le Portugais, responsabilisé dans un rôle différent avec Luis Enrique ? Invité à répondre en conférence de presse, le milieu de 23 ans a assuré qu’il s’épanouissait sous les ordres du nouvel entraîneur.

« Je pense que tous les joueurs ont grandi dans leurs responsabilités. Si on joue, on a de nouvelles responsabilités. Mais c’est une autre année, une nouvelle année, une nouvelle dynamique, les consignes nouvelles du coach. Il y a beaucoup de choses différentes d’une année à une autre. Ce n’est pas le départ de Verratti qui me change », a-t-il expliqué. On rappelle également que Lionel Messi ne s’était pas montré d’une grande indulgence avec Vitinha la saison passée…