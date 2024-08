Serie A : le Napoli reprend confiance contre Bologne, l’AS Roma surprise par Empoli

Suite de la 2ème journée de Serie A ce dimanche soir. Lourdement humilié par le Hellas Vérone (3-0) lors de la première journée de championnat, le Napoli d’Antonio Conte souhaitait retrouver des couleurs à domicile, sur la pelouse du stade San Paolo Diego Armando Maradona, avec la réception de Bologne, désormais entraîné par Vincenzo Italiano. L’entraîneur italien des Partenopei pouvaient compter sur le retour d’Alessandro Buongiorno dans le onze de départ en attendant d’autres recrues avant la fin du mercato. Dominateur, Naples a réussi à ouvrir le score dans le sillage de son capitaine Giovanni Di Lorenzo (45e+2), peu avant la pause. En seconde période, déjà passeur décisif, Khvicha Kvaratskhelia a ouvert son compteur pour la saison en doublant la mise (75e), avant que Giovanni Simeone y aille de son but (90e+4) pour sceller la victoire (3-0) sur une passe de la recrue David Neres. Le weekend prochain, Naples (11ème) jouera à domcile contre Parma. Bologne (17ème) affrontera Empoli.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Naples 3 2 0 1 0 1 3 3 18 Bologne 1 2 -3 0 1 1 1 4

Dans l’autre rencontre du soir, l’AS Roma de Daniele De Rossi accueillait Empoli, sur la pelouse du stade Olimpico. L’entraîneur italien n’a pas hésité une seule seconde et a titularisé Paulo Dybala, quelques jours après son refus surprenant de quitter la Louve pour le club saoudien d’Al-Qadisiyah. C’est la première fois que le trident composé d’Artem Dovbyk, Paulo Dybala et Matias Soulé était titulaire ensemble. Malgré toute cette belle excitation, la chute a été violente pour les Giallorossi qui ont encaissé l’ouverture du score signée Emmanuel Gyasi (45e). Passeur décisif sur le premier but, Lorenzo Colombo, prêté par l’AC Milan, a doublé la mise en seconde période (61e). La réduction du score de Eldor Shomurodov n’a pas changé l’issue du match qui s’est soldé par une défaite romaine (1-2). Avant la trêve internationale, Empoli (6ème) se déplacera à Bologne. Rome (15ème) se rendra à Turin pour croiser le fer avec la Juventus.