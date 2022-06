Leonardo a recalé Jean-Michel Aulas

Outre son départ du PSG, l'arrivée de Messi ou encore une futur aventure au FC Valence, Leonardo, le dirigeant brésilien, a été interrogé sur la possibilité de le voir travailler à l'Olympique Lyonnais alors que Jean-Michel Aulas l'avait contacté il y a quelques années. Cependant, le Brésilien, qui respecte le travail réalisé par JMA, ne se voit pas travailler dans un autre club français que le PSG comme il l'a expliqué à L'Equipe.

«C'est vrai. Mais je pense que ce serait difficile. Me voir comme dirigeant d'un autre club français important comme Lyon, ce serait compliqué. Aulas est là depuis trente-cinq ans, j'en profite pour le féliciter parce que tout ce qu'il a fait est énorme. Quand on connaît la complexité de tout ça, sa persévérance, ses idées, chapeau !» Après Juninho, pas de second directeur sportif brésilien à Lyon.