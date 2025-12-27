Vitinha confirme que «beaucoup de choses se sont passées» avec Messi et Neymar

Joueur clé du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Luis Enrique, Vitinha est revenu sur ses débuts difficiles au club dans une interview accordée à A Bola. Le milieu portugais explique que la cohésion d’équipe n’était pas encore au rendez-vous lors de sa première saison, ce qui compliquait l’adaptation pour un jeune joueur fraîchement arrivé.

« C’était une année où je ne sentais pas qu’on était une équipe. Chacun courait pour soi. On était un peu perdus sur le terrain. J’étais encore jeune et je venais d’arriver, c’était difficile. C’était un entraîneur différent aussi. C’était assez difficile de gérer un tel groupe de joueurs », a-t-il confié, avant d’ajouter concernant sa relation avec ses anciens coéquipiers : « Beaucoup de choses se sont passées, mais tout va bien avec Messi et Neymar. » L’ancien du FC Porto a désamorcé la situation : « J’ai beaucoup d’estime pour Messi, c’est l’un des meilleurs de tous les temps. Je n’ai absolument rien contre lui. D’ailleurs, lors du Mondial des clubs, nous avons fini par nous affronter. À la fin, je l’ai pris dans mes bras. Même avec Neymar ? Tout va bien. » On disait notamment que certaines stars du PSG, à commencer par Lionel Messi, ne lui témoignaient pas toujours la considération qu’il méritait.