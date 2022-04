OL : l'ascension époustouflante de Castello Lukeba

Plongé dans l'une de ses pires saisons depuis plusieurs années, l'Olympique Lyonnais se perd dans le milieu de tableau de la Ligue 1 et dans l'inconstance avant un match crucial pour espérer jouer une Coupe d'Europe l'an prochain, face à Strasbourg ce dimanche (19h). Mais face à cette situation périlleuse, le club rhodanien a vu émerger Castello Lukeba. Du haut de ses 19 ans, le jeune Lyonnais s'est tout de suite imposé dans la défense centrale de l'OL, avec une maturité et une aisance sur le terrain plus qu'étonnante.

Lancé pour la première fois face à Brest (1-1) et Angers (1-1) lors des deux premières journées, l'international Espoirs français n'a logiquement pas satisfait. Mais par la suite, Peter Bosz lui a fait confiance face à Brondby, en Ligue Europa (3-1), et depuis, il n'est retourné sur le banc seulement à quatre reprises jusqu'à aujourd'hui. Au point de passer devant tout le monde dans la hiérarchie, y compris Jason Denayer et Jérôme Boateng.

Une ascension impressionnante

Sa précocité et son sens du collectif forcent les supporters lyonnais à une comparaison facilement trouvée avec Samuel Umtiti, l'autre défenseur central gaucher sorti du centre de formation de l’OL et devenu champion du monde en 2018. Une montée en puissance qui impressionne son entraîneur. «Il est vraiment constant, c'est bien pour un jeune joueur. Mais même là, il y a des choses qu'il doit mieux faire, c'est normal. Mais on est vraiment content. C'est plus difficile, quand on a 18 ans, en défense centrale parce qu'une erreur coûte cher», expliquait-il en février dernier.

Apparu devant la presse ce vendredi en amont de la réception de Strasbourg, Castello Jr. est revenu sur cette première saison phénoménale, après ce match nul obtenu à West Ham, en C3 (1-1). «C'est une très belle expérience, c'est ma première saison en pro, il y avait une belle ambiance. J'ai pris beaucoup de plaisir. Les équipes anglaises mettent beaucoup d'intensité et on devait répondre à ce qu'ils proposaient. J'aurais préféré repartir de Londres avec la victoire», a-t-il expliqué.

L'OL a déjà sécurisé son joyau

«Faire des matches en Ligue 1, ça fait progresser. J'ai progressé dans tous les domaines (tactique, technique), c'est un autre monde. J'essaie de rester concentré sur ce que je sais faire, mais dans le foot ça va vite. Je reste concentré et je ne m'enflamme pas, ajoute le défenseur de 19 ans. Je suis encore en apprentissage, mais je fais mon maximum. Je veux postuler pour une place de titulaire, c'est mon objectif. Faire des matches en Ligue 1, cela m'aide. Je pense que j'ai progressé dans tous les domaines, tactiques et même au niveau du mental.»

Si Lukeba assure ne pas être encore un véritable titulaire, l'Olympique Lyonnais compte pourtant bien sur lui pour la prochaine saison. Le défenseur central français a prolongé son contrat avec Lyon d'une année supplémentaire en janvier dernier, soit jusqu'en 2025. Et alors que Jason Denayer arrive en fin de contrat et que la situation physique de Jérôme Boateng ne s'arrange pas, Lukeba devrait donc être, à seulement 19 ans, le nouveau patron de la charnière rhodanienne. L'OL ciblerait d'ailleurs Issa Diop pour l'épauler dès l'été prochain...