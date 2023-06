Real Madrid : Luka Modrić prolonge jusqu’en 2024

L’avenir de Luka Modrić est scellé. Annoncé un temps proche d’un départ, Luka Modrić (37 ans) a décidé de prolonger son contrat d’une saison avec le Real Madrid. Soit jusqu’en 2024. Une nouvelle prolongation de contrat qui vient s’ajouter à celle de Toni Kroos, Nacho et Dani Ceballos. En plus des signatures de Joselu, Fran Garcia et Jude Bellingham.

«Le Real Madrid CF et Luka Modrić ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2024. Luka Modrić a rejoint le Real Madrid en 2012. Au cours de ses onze saisons à défendre notre maillot, il a disputé 488 matches et il a remporté 23 titres : 5 Ligue des Champions, 5 Coupes du Monde des Clubs, 4 Super Coupes d’Europe, 3 Ligues, 2 Copas del Rey et 4 Super Coupes d’Espagne», précise le communiqué des Merengues.

