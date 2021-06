OM : Pol Lirola veut absolument rester

Prêté avec option d’achat par la Fiorentina à l’OM, Pol Lirola (23 ans) espère bien rester un peu plus avec le club phocéen. Véritable révélation la saison dernière, il s’est vite imposé comme l’un des meilleurs Marseillais de la saison et encore plus sous les ordres de Jorge Sampaoli. Et si pendant un moment, la Fiorentina espérait garder l’Espagnol, ce dernier ne jure bien que par l’OM.

Selon les informations de La Provence, Pol Lirola ne se verrait qu’à Marseille la saison prochaine. S’il a été déçu par le fait que la direction olympienne n’ait pas levé son option d’achat à 12 millions pour le moment, il souhaite bien rester en France malgré plusieurs offres à l’étranger. Avant de claquer la porte (seulement 2 semaines après son arrivée), Gennaro Gattuso avait fait savoir à sa direction et au joueur qu’il souhaitait l’installer en tant que titulaire à la Fiorentina. Avec son départ, les chances de l’OM de garder Lirola sont encore plus grandes. Mais la situation du joueur ne devrait pas évoluer pour le moment. La Fiorentina attend de choisir son nouvel entraîneur.